消防處巡約700幢舊式商住樓宇　264張消防火警危險通知書未遵從擬檢控 (16:26)

約700幢已巡查的舊式商住樓宇中，油尖旺區、東區及深水埗區的樓宇佔整體近半。而在消防火警危險通知書方面，涉防煙門被楔開及防煙門損壞的數目，分別有1600張及1430張；涉及阻塞逃生途徑則有836張。

副消防總長（樓宇改善）翁錦雄指，防煙門應關閉，不排除大廈使用者「貪方便」，把紙或其他物品置於防煙門底部，以便出入，惟若發生火警時，濃煙可從已打開的防煙門湧入，對大廈市民構成危險。

另外，消防處亦加強第572章《消防安全（建築物）條例》執法，收緊處理延長遵從「消防安全指示」時限的申請。今年上半年已檢控逾1000宗到期而未能遵從「消防安全指示」個案，檢控數目是去年全年約300宗的3倍。

消防處舉例，如果消防安全指示僅發出一年，調查後認為有關樓宇需時跟進，包括與相關業主討論如何執行，便會延長要求執行指示的期限；相反若相關大廈在消防安全指示發出3至6年後，仍以與大廈業主商討為藉口，並在處方人員協助下仍未遵辦，便有機會作出檢控。