明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

消防處巡約700幢舊式商住樓宇　264張消防火警危險通知書未遵從擬檢控 (16:26)

佐敦華豐大廈今年4月發生致命三級火，消防處在事故後主動巡查約1000幢火警風險相對較高的舊式商住樓宇，目標今年底前完成相關巡查行動。截至上月31日，消防處已在約700幢舊式商住樓宇巡查約6900次；發出逾5000張消防火警危險通知書中，涉及「防煙門被楔開」等3類較嚴重情况佔3866張，處方擬就其中264張到期未能遵從的通知書作檢控。

約700幢已巡查的舊式商住樓宇中，油尖旺區、東區及深水埗區的樓宇佔整體近半。而在消防火警危險通知書方面，涉防煙門被楔開及防煙門損壞的數目，分別有1600張及1430張；涉及阻塞逃生途徑則有836張。

副消防總長（樓宇改善）翁錦雄指，防煙門應關閉，不排除大廈使用者「貪方便」，把紙或其他物品置於防煙門底部，以便出入，惟若發生火警時，濃煙可從已打開的防煙門湧入，對大廈市民構成危險。

另外，消防處亦加強第572章《消防安全（建築物）條例》執法，收緊處理延長遵從「消防安全指示」時限的申請。今年上半年已檢控逾1000宗到期而未能遵從「消防安全指示」個案，檢控數目是去年全年約300宗的3倍。

消防處舉例，如果消防安全指示僅發出一年，調查後認為有關樓宇需時跟進，包括與相關業主討論如何執行，便會延長要求執行指示的期限；相反若相關大廈在消防安全指示發出3至6年後，仍以與大廈業主商討為藉口，並在處方人員協助下仍未遵辦，便有機會作出檢控。

相關字詞﹕編輯推介 華豐大廈 消防處 消防安全

上 / 下一篇新聞