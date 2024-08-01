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警破本地電騙集團拘17人涉2700萬騙款　檢假委任證、公安證件 (14:41)

警方留意到電話騙案有上升趨勢，周一起（29日）展開針對「猜猜我是誰」案件的「猛拳」及針對「假冒官員」案件的「北樓」行動，共拘捕17人，年齡介乎17至62歲，涉嫌干犯「以欺騙手段取得財產」罪，涉及金額超過2700萬元。警方相信行動已瓦解兩個本地詐騙集團，部分被捕人有黑社會背景，不排除透過朋友介紹，被招攬從事犯罪活動。

警方東九龍總區重案組高級督察李嘉偉表示，警方鎖定一個詐騙集團，集團會隨機致電市民，假扮其子女及朋友，再訛稱自己被捕及意外入院，向事主要錢應急。警方經調查，周二（30日）拘捕一名正向事主收取騙款的集團成員，其後再拘捕4人。被捕5人包括4男一女，年齡介乎17歲至37歲，包括負責「睇水」及收取騙款的人士，部分人有三合會背景。警方相信，集團涉7月至少6宗「猜猜我是誰」案件，墮入騙案的事主年齡介乎60歲至89歲，損失由5萬元至26萬元不等，總額逾50萬。

警方形容，集團分工仔細，部分成員負責致電事主，骨幹成員會用「搵快錢」作藉口，以每宗數百元的報酬招攬「跑腿」，他們收款後會將款項交到骨幹手上；集團另安排他人「睇水」來增加執法難度，其中涉案17歲被捕人則正是負責「睇水」角色。

另外，警方又鎖定一個騙案集團，集團以「Cold call」形式聯絡事主，訛稱為執法人員，指他們於內地干犯刑事罪行，要作出審查。集團會安排「特務」與事主簽署保密協議書，又以轉帳及現金方式收取騙款作調查。部分調查人員會出示偽造執法人員證件以取得信任。警方隨後展開執法，拘捕11男一女，年齡介乎19歲至62歲，被捕3人為「特務」，另外9名則為傀儡戶口持有人。

警方相信，集團今年涉及11宗同類騙案，墮入騙案的事主年齡介乎20歲至87歲，損失由26萬至850萬元，總額達2600萬，單一損失金額最大的案件事主為43歲女子，報稱為文員。女事主於本年5月收到電話，對方自稱內地公安，指她涉及洗黑錢案件，於是集團指示兩名「特務」與她接觸，其後面對面簽收調查保密協議書。事主先將190萬現金交予「特務」，再將660萬港元轉帳至3個戶口，據悉對方指她清洗300萬人民幣黑錢，故一個月內被騙走800多萬。行動中，警方檢獲偽冒「香港警察」的委任證及「內地公安」執法證件，惟質素參差，容易辨識。

警方稱，東九龍總區今年1月至5月錄得的假冒官員電騙案比去年同期上升33宗，而涉及「猜猜我是誰」案件則由去年226宗下跌至今年93宗。防止罪案辦公室高級督察李展宏呼籲，市民可考慮使用來電過濾應用程式，對預設的來電「黑名單」或過濾匿名來電，以進一步減少可疑來電和電話滋擾，又提醒市民記住防騙三寶 ─「收線、核實、搵求助」。

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