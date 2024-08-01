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串謀上司騙上市公司逾億貸款　男子罪成候判 (13:25)

前私人助理涉與上司串謀安排「人頭公司」，從新威國際獲取1.25億元虛假貸款，供上司買股票和自用等。前助理否認5項串謀洗黑錢罪，經審訊後，今（1日）於區域法院裁定5罪成立，須還押至8月16日判刑。法官表示，被告辯稱不熟悉上市規則，說法不可靠，他顯然和上司達成協議，以虛假貸款隱瞞港交所，有損股票市場誠信。

被告林松根（現51歲）早前自辯稱，他按照前上司黃自強的指示，接觸上市公司新威國際的合作伙伴，安排合作伙伴充當獨立借貸人，將合共1.25億元的5筆貸款轉入黃控制的戶口。被告供稱對貸款感可疑，僅為保住工作而照辦。

法官李慶年裁決指，被告供辭不可信，本案重點為黃自強並非新威國際的董事或股東，卻透過被告以管家身分控制1.25億元貸款，抽走新威國際的資金。李官表示，被告嘗試將自己的角色矮化為記帳人，將責任推卸予公司律師；實情是被告學歷高和具人生經驗，有份「製造」看似真實的貸款文件，他有理由相信上司做法耗用公司資源，屬非法手段。

李官提及，涉案5筆貸款先後轉入由黃自強控制的帳戶，其中有2000萬元轉入黃控制的內地航運公司，亦有款項供黃支付「人頭費」和自用。李官表示，黃以決策人身分，透過被告以虛假貸款隱瞞港交所，唯一合理推論是雙方已達成協議，裁定5罪成立。

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