地盤工人踢跌老婦再搶劫　囚42個月 (12:39)

被告Nishant文利安（案發時21歲，地盤工人）承認15項控罪。法官判刑時指，引述辯方求情指，被告在案發時因飲醉酒而失去自控能力，而非有預謀地犯案，現已感到後悔，而事主在當日已出院。法官續指，被告干犯的搶劫罪涉及使用武力，案情嚴重而另外14項盜竊及企圖盜竊罪較為小型，被告短暫使用了盜去的信用卡，考慮到總刑期原則，終判處被告監禁42個月。

承認案情指，2023年8月13日早上11時10分，被告在中環和安樓外襲擊事主，事主被從後踢跌落地，被告隨即打開事主的袋，劫去11張信用卡、現金3000元及1部手提電話等。事主及後被送往瑪麗醫院，檢查發現其左面及右手肘有瘀傷及擦傷。

案情續指，被告劫去11張信用卡後，在即日及翌日使用其中5張卡進行未經授權的交易，包括購買金鏈、2部手提電話Iphone、1個Gucci銀包，並到Vans購買1雙鞋，在Nike購買衣服及袋，及到麥當勞購買漢堡包。被告另曾嘗試購買1部iPhone及1包香煙等物品不果。有閉路電視拍到被告在商店付款的過程，他在同年8月15日被捕，當場被檢獲Gucci銀包、Vans鞋及Nike上衣，後在家中被搜出其餘涉案物品，他在警誡下保持沈默；有店舖職員在認人手續中認出被告。