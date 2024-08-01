巴黎奧運｜江旻憓凱旋抵港稱仍似身處夢境　感激前輩拼搏爭資源助追夢 (08:09)

江旻憓在機場見傳媒，提及上屆東京奧運落敗後，在21日隔離時「面壁思過」，亦用不少時間沉澱，找回繼續訓練的動力，而今屆奧運爭金時一度大幅落後，憶述「那一刻沒有辦法，所以我只想到換劍，再看看有甚麼辦法」，她憶述當時心中不想在美麗的場館下「輸得太慘」，又感謝隊伍助她在奧運前復元。

江希望日後多與小朋友見面，與更多人分享奪金的喜悅以及與大家慶祝。她對不少香港市民在時差下仍支持她們覺得感動，強調很多運動員都很努力，「有時不能用成績去衡量我們的努力和對運動的熱愛」，希望大家一起支持香港運動員，並讚19歲劍擊隊隊友陳諾思有潛力，亦恭喜港隊代表何詩蓓及張家朗奪得獎牌。

江旻憓同時感謝父母支持，提及父母原本不想她成為運動員，但最終仍然容許，希望盡快與他們見面，亦想買禮物予團隊、教練、室友。她又指早前為免觸傷膝蓋舊患而久未滑雪，但現在可以考慮。

市民專程接機高呼「世一」

江旻憓今晨約7時步出接機大堂，港隊女子花劍代表陳諾思及文體旅局長楊潤雄同行，有不少市民圍觀，有人大叫「世一」以示支持。專程到機場見江旻憓的黃小姐表示，凌晨4時起床，清晨6時許到機場，成功與江旻憓及陳諾思合照的她說，感覺很不真實，「以前淨係屏幕見過，真實個陣個腦唔係好轉到，好開心估啱時間」。

黃小姐稱僅「靠估」江旻憓返港時間，當看新聞知道今明兩日會有運動員返港後，便上網搜尋巴黎返港的航班時間，料江旻憓或會與張家朗乘搭同一航空公司的航班，當明日張家朗返港時，她或會再到機場接機。黃小姐又說，亦有道賀陳諾思，認為雖然她沒有獲獎牌，但「不代表她沒有榮譽」，認為在場的記者亦應向她提問，相信港隊運動員只要能代表香港參加奧運，不論輸贏都光榮，已令港人非常自豪。

記者等候期間，不少手持行李的市民或旅行見傳媒聚集，上前詢問是甚麼人抵港，亦有數十位路過的市民或旅客圍觀。來自浙江寧波，16歲凌同學恰巧在港轉機回家鄉，原以為有明星到港，其後才知道是江旻憓返港，他說自己是在江旻憓決賽落後下反勝時開始注意她，得知她即將抵港感到驚喜，讚揚她高學歷、長得好看，作為運動員亦有一個「大心臟」，精彩同時令人敬畏，有參加中國高中生籃球聯賽的他，在她身上學到心態要「放平」。

從紐約回港的市民李先生則指，他清晨5點抵港，見到有記者聚集，詢問後知道江旻憓今早抵港感驚喜，「難得便看一下」，被問到看到她決賽有何感受時，他形容是難以置信，「始終香港不是出名做運動員，世界各地有咁多地方，有很多資源投放進去，香港這個地方可以有幾面金牌，也不是這麼容易的事」，未來會繼續支持本港的運動員。