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五男認於元朗貨倉種大麻　囚30個月及36個月 (17:21)

5男子涉於2021年8月至翌年6月期間，在元朗唐人新村一個貨倉內栽種大麻，5人早前承認一項串謀栽植大麻植物罪。案件今（31日）於區域法院判刑，暫委法官梁嘉琪判刑指，案件有一定程度的策劃及規模，涉案貨倉面積約1萬平方尺，為大麻植物的水耕栽植場，5名被告各司其職；認罪扣減後終判處4被告監禁36個月，其中36歲被告因協助執法人員提供資料而獲額外減刑，被判囚30個月。

被告利思遠（60歲）、林豪堅（32歲）、余永瀚（36歲）、梁熙俊（48歲）、馬家健（45歲），被控於2021年8月1日至2022年6月22日期間，在元朗唐人新村路的一個貨倉，一同串謀栽種大麻屬植物。

梁官判刑時引述漁農自然護理署專家指，涉案貨倉內有258棵大麻，其中226棵可隨時收割，以一年收成3次計算，年產量共達267.2公斤，即約等於37.4公斤可作吸食用途的大麻。梁官續指，貨倉內有不同區域，內設有栽種大麻的設備及材料，包括通風喉管及層架等，可見有一定規模。

承認案情指，警方毒品調查科於2022年6月22日突擊搜查元朗唐人新村一個貨倉，發現有人把貨倉用作室內栽植大麻植物的處所，內有大麻植物、玻璃試管、施肥時間表及營養液等工具。警方當場拘捕利、林及余，而梁及馬則在翌日被捕。

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