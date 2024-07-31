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女總督察涉醉酒大鬧中大醫院　辯方稱案發地點不符「公眾地方」定義 (17:18)

休班女總督察涉醉後大鬧中大醫院，她早前否認「醉酒時在公眾地方行為不檢」傳票控罪受審，控辯雙方今（31日）於沙田裁判法院結案陳辭。辯方力陳案發地點須獲准進入，不符合控罪所指的「公眾地方」，而且被告沒有奔跑、大叫或施襲，說話有條理。裁判官覃有方將案件押後至8月28日下午裁決。

被告葉文儀（53歲）被控於去年10月22日上午6時至7時許在香港中文大學醫院7樓犯案。早前有護士供稱，被告在案發前一晚進入母親病房，房內有啤酒空罐。事發片段顯示，被告遭警員制服時掙扎，並大聲駁斥「我冇打我媽啊！」，只想「兩母女傾兩句」；有警員質疑她「你似幫辦咩？」。葉選擇不作供自辯。

控方陳辭時同意，裁判官可直接從片段觀察被告當時是否醉酒，並須考慮案發地方是否「公眾地方」。辯方外籍大狀陳辭指，裁判官先要判斷事發地點是否屬「公眾地方」，如非，裁判官無需進一步考慮其他事宜，可裁定被告罪名不成立。覃官舉例稱，若有人在家中飲酒，理應裁定此罪罪脫。

辯方解釋，踏入事發地點前需要按鐘，獲得護士准許開門方能進內，因此進入該處受到限制，不是「公眾地方」。辯方又指，被告沒有四處奔跑、高聲尖叫，亦無襲擊任何人，她最多飲了兩罐啤酒，但並非語無倫次。覃官問辯方大狀是否聽懂廣東話，辯方回答可以。

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