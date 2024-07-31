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《紅Van》取景地大埔華輝餐廳「停業」拍賣設備　街坊歎失飯堂感可惜 (16:55)

逾40年歷史、為《那夜凌晨，我坐上了旺角開往大埔的紅Van》取景地的大埔華輝餐廳結業。記者今到餐廳了解，門外已貼有「停業」紙張，未有解釋原因，餐廳內部漆黑一片，僅有茶水部有燈光。餐廳過往24小時營業，鮮有休息，有食客笑言失去了一個飯堂，笑稱：「突然間都唔知半晚三更打完牌去邊到食嘢」。

食客施小姐指，自己在大埔出生、工作，光顧餐廳已數十年。她對餐廳停業感到非常可惜，「啲嘢又平又好食」、「咁多年既感情」。她稱，昨晚近凌晨1時仍有到餐廳光顧，並帶備海鮮到場加工，「噚晚好多人啊，走完一批又一批」。餐廳曾獲米芝蓮推介，她稱讚華輝出品的蘋果批味道好，鬆化且蘋果有口感，「咬落一塊塊」，惟每日限量發售，昨仍有品嘗。她透露，過往老闆「略略提過話唔做」，未料今日停業，她希望餐廳可重開，「好可惜架，40幾年」。

高小姐（化名）表示，餐廳具有人情味，茶客碰面會互打招呼，「每一段時間都有熟既朋友」。她又指，餐廳是大埔惟一24小時營業的餐廳，「你一肚餓，一諗起佢，就可以嚟」。她指，其乾炒牛河出色，過往丈夫為的士司機，當年仍未有外賣送遞服務，「有人喺白石角嗰度，叫個外賣，出埋來回的士錢」，證明餐廳有水準，有食客欣賞，「你諗下你碟乾炒牛河值幾多錢」。不過，她明白疫情過後對餐廳影響大，亦無奈稱：「一來以前租金平，但𠵱家租金貴，好難彌補到個差異」。

有拍賣行昨在報章刊登廣告，指今早在紅磡舉行拍賣會，拍賣存在餐廳內的傢俱及設備。大埔華輝餐廳位於大埔鄉事會街13號，自1981年開業，曾獲米芝蓮推介，以蘋果批和雞批最為著名，2014年電影《那夜凌晨，我坐上了旺角開往大埔的紅Van》部分場景亦在此拍攝。

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