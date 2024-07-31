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四名退休主婦墮「保釋金」騙案失33萬　兩少年為數百至一千報酬收騙款被捕 (16:20)

警方昨日（30日）拘捕兩名分別16歲及18歲的無業男子，涉嫌與4宗「保釋金」騙案有關，共涉款33萬港元，最大額一宗案件涉款20萬港元。

新界南總區重案組總督察庾博瀚表示，4宗案件發生在2024年5月至7月，事主均為退休家庭主婦，年齡介乎73歲至84歲。騙徒會假扮成受害人兒孫，訛稱因涉及刑事案件被警方扣留，急需「保釋金」，騙徒亦會叮囑事主勿告知其他家人。另一名騙徒會訛稱為其兒孫朋友，相約事主交收「保釋金」。事主事後接觸兒孫，方知受騙並報案。

警方經調查後，以涉嫌「以欺騙手段取得財產」拘捕18歲及16歲無業男子，兩人正被警方扣留調查。庾形容，案中詐騙集團分工仔細，兩名被捕人互不認識，相信經朋友介紹認識詐騙集團，為「搵快錢」而受集團操縱，一人負責向受害人收取騙款，將騙款轉交同案另一名被捕人，而另一名被捕人則按指示將騙款存入指定的虛疑貨幣錢包，增加追查難度。兩名被捕人分別收取港幣數百到一千元作為報酬。警方現正積極調查案件追捕詐騙集團主腦及其他骨幹成員。

庾稱，案中4名事主均經家居固網電話收到騙徒來電，目前多用家居固網電話的主要為長者，相信騙徒因而針對向家居固網電話用戶打電話，當接電話者為長者時，就嘗試冒認為事主親人。他重申，以欺騙手段取得財產屬嚴重罪行，最高可判處監禁10年，青少年勿因「搵快錢」鋌而走險。防止罪案辦公室高級督察李金鵬呼籲，市民要加強防騙意識，不要接聽可疑電話、不輕信對方說話、不輕易轉帳予對方。

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