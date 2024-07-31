機管局推出手機行李託運服務　人面識別核對身分 (16:06)

機管局創新及數據分析總經理歐陽顯宏指，以往乘客在寄艙行李整個過程需花費約3分鐘，透過手機特快行李託運服務則可縮短至1分鐘。他希望未來可擴展有關服務至更多本港及外地航空公司，以助旅客縮短處理行李寄艙的時間，以及幫助航空公司減省人手。

乘客到達機場前，可登入航空公司的應用程式，並利用手機的NFC功能（近距離無線通訊技術）掃描旅遊證件，包括港澳居民來往內地通行證、內地居民往來港澳通行證及電子護照，以登記服務。乘客之後到相應航空公司行段的特快行李託運櫃檯，利用人面識別核對身分，當確認身份後，系統會自動打印寄艙行李標籤，乘客只需要將標籤掛上行李，並掃描二維碼，再以航空公司應用程式掃描旅行證件及行李標籤條碼，即可完成登記。歐陽顯宏解釋，最後掃描證件的程序旨在確認旅客有攜帶證件登機。

機管局提醒，手機特快行李托運服務只適用於11歲或以上、前往免簽證目的地之乘客，而2019年5月14日或之前簽發的香港特區護照亦不適用於該服務。