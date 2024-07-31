屠龍小隊案控方結案稱殺警計劃11月中成型　指被告可突破理大圍堵出外討論 (15:37)

控方大律師周凱靈表示，2019年11月16日，被告李家田與張銘裕與無名組織的成員到西貢山區試槍。雖然李庭上辯稱，當晚他以為只是行夜山，但屠龍小隊隊長黃振強向李稱「你安全渡過今晚先」，可見當晚行動並非行夜山般簡單，李知道會試槍。翌日凌晨1時，張在「滅龍」群組內回覆「終於行完山」，有隊員詢問「試咗？」周表示，其他隊員亦知道行山的內情。

同日，黃召集隊員到荃灣食晚飯及開會議。李辯稱當時他被困理大而未能參加會議，但周認為警方圍堵理大的程度並非「銅牆鐵壁」，李當晚實際有參加會議，然後返回理大，因為隊員在會議上知悉李的情况，故對於李突然退出群組才會不聞不問。翌日，黃在群組詢問有沒有人可以保管槍械，又指如果李出事，「個plan我行」。周指當時屠龍小隊必然「有槍喺手」，並打算用槍實行計劃。

就黃的證供指，同年8月他與吳在卡拉OK房見面，黃覺得吳想邀請「勇武」為合作夥伴，吳亦透露擁有槍械，黃初時還以為對方「係吹水」。周表示，當時無名組織已有計劃去攻擊警察，但直到11月18日，黃與吳於觀塘康寧道公園再次見面，無名組織與屠龍小隊的計劃才成型，3天後黃問吳「我哋條team諗好點用，20kg幾時到？」周引述黃證供，指「20kg」意指炸彈，不可能是辯方主張「20kg」指炮仗。