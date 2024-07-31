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港大研AI手機軟件估算心率　準確度媲美聽診器料半年內推出市場 (15:35)

港大醫學院跨學科研究團隊開發人工智能（AI）軟件系統，用家透過智能手機便可隨時估算心率、檢測心臟雜音等。團隊指，該系統檢測心瓣疾病的準確度約八成，媲美醫生用聽診器的水平，協助高風險人士檢測潛在心瓣疾病，及早就醫；正計劃第二階段臨牀研究，並預計半年內將產品推出市場。

該款AI軟件系統名為「Vitogram®」，已在美國食品及藥物管理局（FDA）註冊為醫療器械。研究團隊指，「Vitogram®」可將普通手機轉變為「AI隨身醫生」，用家使用時需將手機對準胸口附近的4個標準點，每個點停留約10秒，系統收集數據後便會檢測是否有心瓣疾病，整個過程需時約1分鐘。

港大醫學院臨牀醫學學院內科學系臨牀助理教授、心臟科醫生黃浚嘉則解釋稱，正常狀態下血液流過瓣膜速度較慢，隨著年齡增大，瓣膜或變得狹窄和引發血液倒流，血液流過時有可能發出雜音，「似水管被塞著咗，水流過會發出突突聲」，因此心臟科醫生大多根據心臟雜音判斷患者是否患瓣膜性心臟病。

黃浚嘉於去年12月至今，以公立醫院363名病人作為臨牀研究對象，數據分析估算「Vitogram®」顯示在心率方面的準確度高達97%，在檢測重要心瓣疾病方面的準確度估算高達81%。至於系統收集的心音及評估，與標準醫療級聽診器收集的聲音和心臟科醬生的專業診斷相若。黃表示，臨牀研究證明了該手機AI系統功能的可靠性。

港大醫學院生物醫學學院副教授、港大醫衛大數據深析實驗室首席科學家何永基指，項目於2020年啟動，新冠疫情期間很多「隱藏病人」因避免外出或害怕到診所而不能正常求醫，大眾亦不會因小毛病就立即就醫，而錯過及早發現心臟疾病症狀的機會，因此希望研發隨身聽診器。

研發成本方面，何永基表示，項目正在進行商業化過程，不便透露具體數字，並指項目獲政府InnoHK資助。至於產品推出市場後的收費，何未透露具體定價，指正和公私營機構洽談，稍後公布詳情，強調原則是「盡量用最方便、大眾化的方式」讓公眾受惠。

相關字詞﹕編輯推介 港大醫學院 港大 心瓣疾病

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