懲教署拒司徒華回憶錄及六四書籍存入院所　鄒幸彤申司法覆核質疑不合比例限制 (13:32)

司法覆核申請人為鄒幸彤（39歲）。入稟狀指，鄒幸彤的母親今年2月22日底至3月1日向懲教署申請存入〈人民不會忘記：八九民運實錄〉、〈弟弟〉、〈大江東去：司徒華回憶錄〉及〈敲鐘者言：朱耀明牧師回憶錄〉共4本書給鄒。鄒在3月5日收到「扣起刊物確認書」，指刊物審裁委員會相信首兩本書符合《監獄規則》第56(c)及56(e)條，拒絕鄒母的申請。

懲教署職員其後口頭交代，指兩本書對社會事件存在偏頗描述、內容可能引起對抗管治的意識、對院所保安、秩序、紀律構成威脅，不利更生，〈弟弟〉的序言另被指對作者背景、敘述存在偏袒。同月9日，鄒再被通知其餘兩本書因類似理由被扣起，鄒就結果上訴但遭駁回，理由包括書籍對內地政府處理六四事件的描述扭曲、重複錯誤地指控警方在「佔中」時毆打市民等。

鄒指上訴過程違憲和不透明，她無被充分通知，決定理由猶如謎團。鄒亦認為決定對她受《基本法》第27條及《香港人權法案條例》第16條保障的表達自由造成不合比例的限制，而表達自由亦應包括傳遞和接收資訊。鄒引用《條例》、上訴庭案例和聯合國「保護所有遭受任何形式拘留或監禁的人的原則」，指囚犯應當享有基本權利和自由，又質疑署方決定基礎為某位高級職員的個人意願，會帶來「寒蟬效應」，要求推翻。