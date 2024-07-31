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涉於跑馬地警署投擲汽油彈及摧毁證據　6人判囚半年至5年3個月 (13:10)

跑馬地警署於2020年3月30日疑遭投擲汽油彈，5名男子同被控兩項縱火罪，1人認罪，4人受審後罪成；事後其中一被告的弟弟和母親涉摧毁證據，受審後被裁定串謀妨礙司法公正罪成，弟弟面對的管有物品意圖損壞財產罪罪脫。案件今（31日）於區域法院判刑，法官王詩麗指被告有預謀犯案，在社會氣氛稍為平息時唯恐天下不亂，行為目無法紀，終判處認罪的學車導師監禁3年5個月，餘下4人囚5年3個月，兩母子則判囚半年。

被告甘偉達（46歲，學車導師）、倪永聰（28歲，售貨員）、區躍南（26歲，髮型師）、黃浩程（23歲，送貨員），被指無合法辯解而用火損壞一輛私家車，及跑馬地警署油站旁地面、油缸天花和電力分站。而被告倪炳楠（24歲）及丁鳯霞（47歲）則為倪永聰的弟弟及母親，二人同為售貨員。

王官判刑時指，涉案警署位於油站附近，若火勢迅速蔓延，將一發不可收拾禍及居民，本案沒有造成重大傷害實屬僥倖；而投擲汽油彈內含有微量有機混合物，可能會令火勢難以撲滅，被告的行為危險，是漠視財產及藐視法律。量刑時，王官指案件雖沒有因控方或其他因素延遲，但考慮到各被告在期間承受了重大壓力，「格外開恩」酌情減刑3個月，被告甘偉達認罪扣減後被判囚41個月，餘下4人則判囚63個月。

至於涉倒掉火水，串謀妨礙司法公正罪成的被告倪炳楠及丁鳯霞，辯方求情時指二人出於保護兒子、兄長的心。王官指，二人不是精心策劃或早有預謀，行為未有重大影響，以監禁9個月為量刑起點，酌情減刑3個月後，判囚6個月。

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