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首批非中國籍來往內地通行證申請者取證　外國商會成員促冀延長90日逗留期 (13:16)

港澳永久居民中的非中國籍人本月10日起可申請「港澳居民來往內地通行證（非中國籍）」，首批申請者陸續可取證。馬來西亞、新加坡及奧地利商會成員及會員今早（31日）到中旅社取證，他們皆表示新措施便利到內地營商，有奧地利商會會員希望延長現時停留不超過90日的期限，以便留在當地發展項目及探訪客戶。

港澳馬來西亞商會會長、拿督顏溪俊指，政策公布後兩、三日已經申請，相信商會數百個會員中，有數十人已開始申請，認為措施可吸引更多外國商人或專業人士在港開公司或居住。顏溪俊指，以前會使用APEC商務旅行證入境內地，但取證需時3個月，加上入境時要排長龍很不便，相信現時利用通行證入境會更快捷，日後會多回內地與員工及當地官員開會，第一站想赴無錫跟進當地商業項目。

新加坡商會（香港）委員會成員林文耀及其妻同到場取證，他表示雖然持新加坡護照可免簽證入境內地，但往往卻要排隊30至45分鐘，取得通行證後可經自助通道入境更方便。林相信，商會數百名會員之中，大部分都有申請通行證。林指取得通行證後不會改變回內地頻率，料一個月回去一次，預計8月會啟程去深圳開會或遊玩，又指通行證規定停留不超過90日絕對足夠。

港澳奧地利商會會員Alfred Buchner則認為，停留不超過90日期限是好開始，但對商界而言「90日很快過」，指要發展項目最好留在當地，也可以在行程中探訪客戶，希望將來可延長逗留期，尤其在大灣區內的期限。Alfred今天與妻女同領回鄉證，計劃一家人周末到深圳旅遊，他稱，女兒雖在香港出生，但因為要申請簽證所以從未去過內地，認為今次是好機會。

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