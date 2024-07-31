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李家超晤柬埔寨總理　冀兩地加強政府交流及經貿合作 (12:46)

目前正在出訪東盟的特首李家超今日（31日）繼續在柬埔寨行程，傍晚將轉往越南河內。他今午見記者總結柬國行程時稱，雙方政府同意加強高層官員交流互訪，以及兩地人民交流等，他稍後將出席商務午餐，見證兩地將簽署13份合作備忘錄，包括兩份探討增加兩地航線和航班。

李家超說，今早先後與柬埔寨首相洪馬奈和副首相蘇速卡會面，雙方認同兩地在官方、商界、民間交流合作龐大發展潛力，兩地將簽署的13份合作備忘錄，涵蓋貿易和經濟合作、促進投資、技術創新、航空服務業發展等。

李稱經過今次訪問，雙方可推進四方面合作，包括加強兩地政府聯繫交流，透過高層官員交流互訪、組織和推動商務活動合作加強聯繫，柬埔寨政府也支持本港加入《區域全面經濟伙伴關係協定（RCEP）》；其次是推動兩地經貿合作，當地正發展基礎建設、物流金融、人才培訓、綠色可持續經濟，需要國際資金和營商管理專業服務等多方面支援，而本港具有優勢，可帶來商機；第三是共建一帶一路建設；最後是促進兩地人民交流，尤其是旅遊和文化。

被問有否探討放寬雙方入境簽證，李家超稱與當地官員會面氣氛良好，討論旅遊業發展時首要加強兩地航班，對方同意探討如何加強合作推動赴柬旅遊，他回港後也會與相關決策局和部門探討，便利柬埔寨旅客來港。

李稱，今次是首次有香港特首到訪柬埔寨，自己是首次以官方身分到訪該國，以往曾來當地旅遊；今次發現柬埔寨發展快速、市場發展潛力龐大，且外匯相對自由進出，令他留下深刻印象，也發現兩地合作空間很多。

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