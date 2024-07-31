政府擬發5個的士車隊牌照　共涉3500輛的士佔全港的士兩成 (12:24)

5隊車隊分別為Big Boss Taxi Company Limited、CMG Fleet Management Limited、新科發展（國際）有限公司、星群的士服務有限公司及泰和管理有限公司。她指，車隊會提供輪椅的士、豪華的士、電動的士等不同種類，並會分階段投入服務，以照顧乘客需要及推動綠色運輸。李頌恩對的士業界積極參與的士車隊感到非常鼓舞，提及當中部分屬傳統營辦商，部分則屬營辦商聯同的士司機團體與運輸業人士的組合。運輸署已向相關車隊發出有條件暫准通知，車隊需在明年7月底前完成籌備，當局會在車隊正式營運前，向他們發出為期5年的的士車隊牌照。

李頌恩稱，為確保車隊質素和駕駛安全，車隊會向的士司機提供適當訓練，制定措施監管的士表現，同時與一定數量司機維持僱傭關係，加強車隊穏定性，亦會安裝全球定位系統、行車記錄儀、監察道路偏航系統等裝置，亦會設立投訴機制，向乘客提供網約的士服務、多種電子支付工具、客戶服務熱線等，乘客可就司機表現評分。

的士車隊將會設立客戶服務熱線及投訴渠道，李頌恩說，相關投訴機制會由車隊自行管理，由車隊管理人處理投訴，但若市民對車隊整體管理方面有意見，可隨時向運輸署反映，稱政府的責任是確保車隊營運符合牌照條款。她指，若車隊表現欠佳，當局會按牌照條款審視其表現，並採取跟進行動，例如縮短其牌照年期，嚴重可終止其牌照。而牌照持有人也可自行選擇使用哪種網約平台，甚至發展讓所有的士車隊共同使用的平台，當局對此保留彈性及持開放態度。對於政府計劃以法例規管在香港提供網約服務的平台，她指過程中必會為現存營運提供過渡安排，屆時會視乎情况處理。

另外，政府早前物色兩幅分別位於青衣及大埔的用地，計劃容許各車隊持牌人共同使用，以作泊車和簡單維修等用途，李頌恩稱，當局仍正與相關部門籌組中，目標是當的士車隊投入服務時，可同步開始使用該兩處用地。她又說，會視乎車隊落地後運作情况及市民反應，檢視何時再開放的士車隊牌照申請。

星群：已有50多位司機將大規招募

其中一間獲發牌照的公司為星群的士，公司執行董事鄭敏怡表示，車隊的士暫未有實際定價，預計最快於今年9月率先推出6座位的純電動豪華的士，初步估計預約此車種會較咪表收費高10至25%；年底前會有逾120輛全新的士投入服務，街上招手截車會按咪表收費。她又表示，目前已有50多位車隊司機，未來會大規模招募司機。