張宇人指中大換校徽撥款1400萬元去向不明　中大反駁對不實言論感遺憾 (21:45)

中大校董會主席查逸超昨晤傳媒時透露，校方斥逾400萬元換校徽，包括聘用國際知名的形象顧問修改校徽，校董會則使用60萬元外聘獨立專業顧問審視換校徽風波。

張宇人今日在Facebook上載短片，回應換校徽風波。他透露，校董會的外聘顧問為畢馬威（KPMG）。張指這一年多以來，他多次在校董會問及換校徽涉款多少，「他們（校方）都是講，攞咗400幾萬，已使咗290多萬」。張表示，經畢馬威檢視後，始知道校方曾獲1400萬元的第2期撥款，他不滿中大管理層「從來冇講」。張認為要跟進這1400萬元去向，「用咗幾多？冇用晒㗎，去咗邊呢？」

中大今日晚上在網上以「澄清失實傳聞」為題發文，指中大明白公眾關注，但嚴正澄清在撤回更新校徽後，「所有未經動用的剩餘預算全數退回大學中央基金」，又指大學資源分配委員會照現有機制重新分配資源，透過大學既定招標程序，委託不同中標供應商提供多項策略傳播和全球宣傳服務，包括在60周年期間的宣傳活動，例如在全球學術聲譽和招聘平台（如QS和泰晤士高等教育）的宣傳推廣、本地宣傳和公關活動支援，以及內地的宣傳推廣及招聘工作。

中大稱，詳情已詳列於7月22日校長交予校董會的文件中，對網上不實言論感到深切遺憾。

此外，張宇人在片中亦透露，中大校董會去年1月通過跟進換校徽風波，惟找不到人選調查事件，形容就像「搵唔到法官」，校董會遂決定從校外找人檢視事件，「不幸地，我嘅理解，中文大學有個撥款委員會叫Resources Allocation Committee（資源分配委員會）由校長主持，還有很多教職員和高層在，就拖拖拉拉地不肯撥款畀校董會通過去找外面的人（檢視風波）」。

張續說，直至校董會改組後，主席查逸超要求中大管理層「搵80幾萬出來」，向校董會聘請的畢馬威（KPMG）付款，他稱到今年1月「錢就來了」，畢馬威亦展開檢視工作。

張宇人引述畢馬威指「中間過程，受到好多不同管理人員的拖拖拉拉，唔答覆，唔應」，終在6個月後，齊集資料及撰寫好報告。

中大校董會昨通過4項決議，包括中大管理層在換校徽項目上「誤判」，尤其是決定繞過大學校董會及未有與持份者作充分諮詢；校董會對中文大學管理層未有充份配合大學校董會檢討修改校徽項目，表示不能接受；知悉校長段崇智作為修改校徽項目的最高領導，會為事件負上整體責任；校董會將汲取經驗，盡量避免同樣事件重現。