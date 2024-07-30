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約9200人登記再就業津貼試行計劃 何啟明：反應理想 (20:29)

政府本月中（15日）推行再就業津貼試行計劃，連續完成6個月全職工作者可獲最高10,000元津貼。署理勞工及福利局長何啟明公布截至昨日（29日），已有約9200名市民登記參加計劃，高於原先預計參與人數的約6000人，形容反應理想。勞工處於今明兩天（30及31日）在旺角麥花臣場館舉行津貼計劃招聘會，共有50多間企業提供逾3300個適合中高齡人士的職缺。求職者中不少人已屆退休年齡，有人因病停工，面對經濟壓力想重投職場；也有人受津貼吸引，希望儲錢將來旅遊之用。

招聘會上不少中高齡人士求職，在場公司主要接收履歷，之後再安排面試。今年73歲的馮先生到場欲應徵木工、裝修工等，他表示在電台聽到津貼計劃「流晒口水」，一早記低招聘日期。不過馮先生指退休後一直有找工作，但因年紀大而不獲聘，今天帶齊平安咭、電工牌等證件希望碰運氣。他表示以前任職消防員，雖有長俸不愁生活，但仍希望儲錢將來遊遍大江南北。

66歲住公屋的何女士則來應聘保安、醫院健康助理工作。她表示以前任全職保安，去年患病要做腸道手術故辭職。何女士表示這年「手停口停」靠生果金、公積金過活，常趁街市關門前減價時段才買餸。何指停工後因經濟壓力擔心得失眠，故康復後隨即找工作，但擔心身體無法應付，會先找兼職或臨時工。她表示津貼不是應徵誘因：「有份工已經好好」。

蛋撻王控股有限公司人力資源部副經理劉慧玲表示，開放十多個職位，每個職位至少提供一個空缺。她指今天應徵者較公司過往的招聘會多，截至下午4時許收到30多份申請表，最多人應徵包裝員，該職位全職月薪1.4萬元、兼職時薪約50元。她表示不少申請者為50至60歲人士，少人查詢津貼計劃事宜。

「再就業津貼試行計劃」今舉行啟動禮，何啟明致辭指香港面對人口高齡化，釋放潛在勞動力是工作重點，與工聯會和勞聯緊密商討後在本月中推出津貼計劃。他又預告勞工處將於十月為中高齡人士增加舉辦兩場大型招聘會。

 

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