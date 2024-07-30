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男子涉狎未成年弟弟兼逼吸毒　案情揭被告曾邀友人「分享」弟弟 (18:10)

14歲男童多次遭同父異母的兄長侵犯，包括口交及肛交，男童兄長早前承認未經同意下作出肛交、向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為等共16罪。案件原定今（30日）在高院判刑，但因要先索取事主的精神科報告，判刑押後至9月12日。案情披露，男童早於小五便遭兄長侵犯，對方會迫自己吸食冰毒和與他互相肛交，甚至叫同其他男友人到訪一同發生性行為，稱「我們可分享我弟弟」。

男童兄長A.J.B.D（32歲）承認8項向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻侵犯行為、5項製作兒童色情物品、1項非禮及2項未經同意下肛交罪，案發日期介乎2017年至2021年。案情指，男童X原本與父親和祖母同住，其父親去世後，X分別與不同親戚居住，直至2020年8月起與被告一同生活。本案揭發於2021年3月，X拒絕為被告口交，遭被告責備，其後分別向親友和社工交代案發經過。

被告被捕後，其親友在他旺角住所找到一隻USB手指，內有12段性交影片，顯示了X和被告互相口交、X替另一名男子口交、X插入被告肛門、被告用假陽具插入X肛門等。X在錄影會面中指，他自2017年X小五起多次遭被告侵犯，被告會迫X吸食冰毒，強迫自己替他口交，並曾在他口內射精，著他吞下。此外，被告會強迫自己跟他互相肛交，甚至邀請其他男子，包括本案次被告熊思昊（37歲）到寓所進行性行為。

被告與熊的WhatsApp訊息對話可見，被告曾問熊「想不想再和我弟弟做？」、「我們可以分享我弟弟」（We can share my brother）。當X拒絕替被告和他友人口交，被告威脅將X趕出家門。辯方今求情指，被告出庭頂證熊，雖然熊被裁定罪脫，但仍希望法庭給予被告50%減刑。

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