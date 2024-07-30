商人涉以2000元賄銀行職員加快開戶　遭廉署起訴 (16:56)

39歲被告卞维龙，被控一項向代理人提供利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9(2)(a)條。他獲廉署准予保釋，後日（8月1日）在東區裁判法院提堂。據廉署調查，卞维龙案發時在東南亞經營免稅店，為一名商人，他於2023年5月初到中國建設銀行（亞洲）股份有限公司中環一間分行，打算開立個人戶口，獲該分行一名時任銷售主任接待。卞涉嫌於他到訪上述分行翌日，向該時任銷售主任提供2000元賄款，以協助他加快在該銀行的開戶流程。

廉署接獲相關貪污投訴，遂展開調查，發現卞向該銷售主任支付賄款後不久便成功開立銀行戶口。

至於涉案31歲銀行時任銷售主任羅子軒，早前亦被廉署落案起訴。他早前在東區裁判法院承認4項貪污罪行，被判入獄6星期，涉及藉索賄及受賄共1.3萬元，為包括卞在內的6名客戶加快開立個人銀行戶口的流程。建行（亞洲）在廉署調查案件期間提供全面協助。

廉署提醒公眾，切勿行賄銀行職員以獲取服務。任何人士如遇到懷疑貪污情况，應立即向廉署舉報。廉署早前推出全新《銀行防貪指南》，協助銀行管理主要營運範疇包括開戶及轉介業務的貪污風險，提升銀行防貪能力。廉署亦推出「銀行業誠信推廣計劃」，協助銀行管理層及各級職員了解常見的貪污陷阱，與業界共建廉潔文化。