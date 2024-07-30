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油麻地謀殺案　施襲男疑犯被暫控謀殺明提堂　下午被押返現場重組案情 (18:49)

【18:49更新】油麻地周日（28日）發生謀殺案，一名男子疑因「撬牆腳」與人爭執，被人以錘襲後腦身亡，警方經調查分別以涉嫌謀殺及協助罪犯罪拘捕5人。警方今日（30日）暫控一名40歲男子一項謀殺罪。

警方周日拘捕該名男子，他涉嫌與同日在油麻地發生的一宗謀殺案有關，案中一名33歲男子死亡。案件將於明日（31日）上午在九龍城裁判法院提堂。

警方早前已就此案拘捕另外一男三女，年齡介乎32至56歲。四名被捕人已獲准保釋候查，須於8月下旬向警方報到。

警方今午（30日）將涉嫌襲擊事主的男疑犯押返庇利金街現場進行案件重組，全程由鑑證科人員手持器材錄影。今午約2時15分，男疑犯由警車押解到案發現場。他黑布蒙頭、腰纏鐵鏈，身穿拖鞋及白色恤衫，由數名探員帶返庇利金街，並登上涉案大廈單位；其間有警員攜同一個人形公仔到場。

至下午2時35分，疑犯手持錘仔道具下樓，其間警員手持人形公仔，至一間夜總會對開馬路，疑犯扑向公仔頭部位置，公仔倒地。警方詢問疑犯當日逃走路線，疑犯隨後沿庇利金街左轉入寶靈街，至寶靈街與彌敦道交界一個垃圾桶停下，講述棄置錘仔經過。至2時41分，疑犯登上警車離開。

案發前日清晨近6時，警方接報一名男子倒臥庇利金街61至63號門外，送院搶救後不治。初步顯示，死者腦位置最少有兩處2厘米至4厘米的裂傷。警方經調查，33歲姓彭男死者，疑被指「撬牆腳」遭槌襲擊。先後拘捕兩男三女，包括以硬物襲擊事主的40歲姓巫男子及涉三角關係的女子。

相關字詞﹕謀殺

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