涉2019年屯門山頭試爆炸彈　3人罪成囚8年4個月至12年 (15:55)

今接受判刑的被告為關嘉耀（32歲、廚師）、徐天樂（32歲、中學實驗室技術員）及何健忠（45歲、註冊機電人員），案發日期為2019年11月某日至12月14日。關否認控罪，早前被陪審團大比數裁定罪成。法官黎婉姬判刑指，關一方要求控方嚴格舉證，並挑戰證物連貫性，控辯雙方需時27天才能草擬承認事實，絕對稱不上節省法庭時間。關不願錄取背景口供，向感化指本案涉及不同人和事，不願透露太多，看來無太大悔意。

辯方求情時引用郭文希案，指該案案情遠比本案嚴重，非向社會選戰，亦無進行爆炸前的「實地考察」，爆炸品種類不穩定。辯方又說，徐天樂曾向警方指，他試爆當天沒有帶火柴，故意希望引爆失敗，因不想傷及無辜。法官質疑說法，因何健忠身上被搜出火機，而郭文希案量刑時考慮了被告的更生需要，本案3名被告案發時已思想成熟，對個人、家庭、社會負有責任。

法官續指，被告罔顧行為可能危害警方和市民的生命，現時網絡資訊發達，任何人都可輕易取得有關爆炸品的資料。法官列出多項加刑因素，包括被告非一時糊塗，而是經過深思熟慮，各自有不同專長，亦涉至少一位幕後「金主」。關為統籌者，負責與不同人接觸和購買原材料，罪責更重，以12年監禁為量刑起點，無其他減刑因素。其他兩位被告量刑起點為11年監禁，徐認為後囚8年7個月，何因過往長時間做社會服務獲額外減刑3個月，判囚8年4個月。