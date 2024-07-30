明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

控方就屠龍小隊殺警案涉明確非法串謀　案中土製炸彈威力大 (14:27)

屠龍小隊和無名組織等涉策劃2019年用炸彈殺警案，今日（30日）於高院第61天審訊。控方作出結案陳辭，向陪審團解釋控罪元素與總結控方案情。控方指案中部分控罪有「串謀」成份，串謀是指各被告之間的非法協議，各被告須知道自己分工角色及協議的目標。控方又指，涉案兩枚土製炸彈雖然體積不大，但經軍火專家化驗後被評定具有很大威力。

控方大律師周凱靈向陪審團表示，本案涉及共5項控罪，包括「串謀犯對訂明標的之爆炸」及「串謀謀殺」等罪。串謀泛指非法協議，定罪與協議能否達成是沒有關係，如案中各人策劃2019年12月8日用炸彈殺警，因為警方及時拘捕致該計劃失敗。非法協議的分工內容「冇可能咁蠢用白紙黑字寫低」，亦毋須「坐低一齊傾」，同伙之間可以互不相識，但他們須知道自己分工及協議的最終目標。

周表示，2019年12月8日，警方在屠龍小隊的安全屋拘捕隊長黃振強，以及兩名不認罪被告，即張銘裕及嚴文謙，又搜出4件防彈衣。翌日，警方在灣仔華仁書院外起獲一大一小的土製炸彈，軍火專家發現炸彈內藏鐵釘，引爆後能危害400米範圍內人士的安全。周稱「炸彈好似好細，但軍火專家話佢哋威力好大。」

周又指，被告李家田在隔年才被捕，另被控藏槍。李自辯稱一度遭警方毆打、行水刑逼供，以及警員教他供出其他人士的名字。惟周質疑李在錄影會面中的表現不像是曾遭武力對待，亦沒有在錄影會面中供出任何人士。就台灣軍訓一事，周指有出入境紀錄顯示被告賴振邦、張銘裕及許湛榮等人於9月25日至30日返港，當時賴與友人通訊提及「依幾日訓練好攰」及自己身處台中彰化。

相關字詞﹕編輯推介 屠龍小隊案 法庭

上 / 下一篇新聞