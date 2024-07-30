控方就屠龍小隊殺警案涉明確非法串謀　案中土製炸彈威力大 (14:27)

控方大律師周凱靈向陪審團表示，本案涉及共5項控罪，包括「串謀犯對訂明標的之爆炸」及「串謀謀殺」等罪。串謀泛指非法協議，定罪與協議能否達成是沒有關係，如案中各人策劃2019年12月8日用炸彈殺警，因為警方及時拘捕致該計劃失敗。非法協議的分工內容「冇可能咁蠢用白紙黑字寫低」，亦毋須「坐低一齊傾」，同伙之間可以互不相識，但他們須知道自己分工及協議的最終目標。

周表示，2019年12月8日，警方在屠龍小隊的安全屋拘捕隊長黃振強，以及兩名不認罪被告，即張銘裕及嚴文謙，又搜出4件防彈衣。翌日，警方在灣仔華仁書院外起獲一大一小的土製炸彈，軍火專家發現炸彈內藏鐵釘，引爆後能危害400米範圍內人士的安全。周稱「炸彈好似好細，但軍火專家話佢哋威力好大。」

周又指，被告李家田在隔年才被捕，另被控藏槍。李自辯稱一度遭警方毆打、行水刑逼供，以及警員教他供出其他人士的名字。惟周質疑李在錄影會面中的表現不像是曾遭武力對待，亦沒有在錄影會面中供出任何人士。就台灣軍訓一事，周指有出入境紀錄顯示被告賴振邦、張銘裕及許湛榮等人於9月25日至30日返港，當時賴與友人通訊提及「依幾日訓練好攰」及自己身處台中彰化。