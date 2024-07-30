詩凝美容美容師否認無牌打肉毒桿菌素　事主指事發至今仍視野不清 (14:11)

被告劉璐（38歲，美容師）被控2項非註冊醫生施行醫藥治療（包括外科手術）導致該人受人身傷害罪。同案被告詩凝美容董事張敏（44歲）早前承認3項無牌行醫罪，被判囚4個月。

事主錢青青出庭作供指，她與被告是朋友關係，並在被告的朋友圈中得悉她在美容院工作，詢問下得知該美容院有醫生可以注射「瘦面針」。錢於2022年11月7日約下午5時到達「詩凝美容」，被告接待她到房間內，一名穿白袍的女士先替她檢查面部，後取出針劑注射，而當時無人向她介紹那位女士。事後，錢感到非常不適、眼矇及心跳加速，她起初以為睡眠不佳，直至另一位朋友打針後亦感到不適，才到廣華醫院看診，醫生檢查後稱屬肉毒桿菌中毒。

另一位事主仇麗麗供稱，她在「朋友圈」看到被告發布有關修眉的資訊，遂在同月10日晚上約6時到詩凝修眉。仇續指，她在美容院大廳與被告、老闆娘和一位員工閒聊，她提起有朋友曾在詩凝打肉毒桿菌毒素，詢問有關服務價錢；她終在詩凝修眉及打針，而當時由老闆娘負責替她打針。約一星期後，仇感到肌肉彊硬，形容「咬唔到嘢，笑唔起身」，數天後心臟不適、眼神飄忽，得知朋友錢青青打針後也不舒服後，兩人一同求診。