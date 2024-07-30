男教師教琴期間非禮7歲女童囚10個月　申上訴稱原審裁判官過度干預 (13:26)

上訴人梁湛恩（判刑時33歲）的代表大律師陳辭指出，女童X曾在下課後告知母親事件，並向校務處投訴，然而當時X母的反應，以及學校主任關於其看到和聽到X的情况的講法，包括WhatsApp聊天記錄等證據，證明X當時並無提及「胸部」。

上訴方又指，X的證供存在不同階段，對X母的講法、對學校主任的講法及和庭上的講法等，存在前後不一致的情況，例如X曾有一次表示沒有摸到胸部。上訴方提出，重大的前後不一的證據一定要處理或澄清，惟裁決時原審裁判官沒有處理，定罪是不穩妥。

上訴方續說，原審裁判官又錯誤地拒絕接納上訴人的證供，指上訴人當時辯稱為X擺姿勢，裁判官拒絕相信，並反問「為什麼」擺這一姿勢，上訴方質疑裁判官拒絕相信上訴人的理由不合理。而且裁判官過度干預審理流程，如多次打斷辯方盤問證人，並在審理過程中發表自己的見解和觀點。