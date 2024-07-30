明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

倫敦經貿辦職員捲情報案　外交部駐港公署料港府與英國新任政府可妥善處理 (13:25)

英國政府早前以英國國安法控告香港駐倫敦經貿辦職員袁松彪，中國外交部駐港公署特派員崔建春表示，有信心香港特區及新的英國政府可以妥善處理案件，以及共同處理雙方關係。

崔建春說，香港倫敦經貿辦對經貿很重要，目前仍在等待英國新工黨政府談雙方如何共事。他強調，即使有不同意見，相信英國及香港可合作，又說中英雙方有共同利益，可以合作做事，相信新政府挑戰是經濟，認為可討論如何利用香港，尋求更多合作。

他又說，英國及香港有很特別的關係，雖然很多在港的人因為以為國安法影響生活而移居英國，但這已成事實。

崔建春在本地及國際傳媒記者會上，大篇幅談及民主及中國政制。他表示，每個國家都根據國情選擇民主制度，而中國則在投票選舉前有篩選（selection），選後有諮詢，「如果身體不行，怎能服務國家」。他說，中國沒有反對黨，但有政治協商及民主黨派，可以提出建議及監察，又不點名批評有國家的制度淪為只為政黨利益。

他在記者會上說，香港的政治制度有權力制衡及司法獨立，相信可以成為國際社會的好例子。他說，本港制度非一人一票，但也看到一人一票的不好。他補充，香港年輕人對選舉制度、選舉委員會及選舉法還處於轉折期，需要一點時間適應和認知，也鼓勵他們多培養全球視野。

相關字詞﹕編輯推介 香港駐倫敦經貿辦 崔建春 英國

上 / 下一篇新聞