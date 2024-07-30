倫敦經貿辦職員捲情報案　外交部駐港公署料港府與英國新任政府可妥善處理 (13:25)

崔建春說，香港倫敦經貿辦對經貿很重要，目前仍在等待英國新工黨政府談雙方如何共事。他強調，即使有不同意見，相信英國及香港可合作，又說中英雙方有共同利益，可以合作做事，相信新政府挑戰是經濟，認為可討論如何利用香港，尋求更多合作。

他又說，英國及香港有很特別的關係，雖然很多在港的人因為以為國安法影響生活而移居英國，但這已成事實。

崔建春在本地及國際傳媒記者會上，大篇幅談及民主及中國政制。他表示，每個國家都根據國情選擇民主制度，而中國則在投票選舉前有篩選（selection），選後有諮詢，「如果身體不行，怎能服務國家」。他說，中國沒有反對黨，但有政治協商及民主黨派，可以提出建議及監察，又不點名批評有國家的制度淪為只為政黨利益。

他在記者會上說，香港的政治制度有權力制衡及司法獨立，相信可以成為國際社會的好例子。他說，本港制度非一人一票，但也看到一人一票的不好。他補充，香港年輕人對選舉制度、選舉委員會及選舉法還處於轉折期，需要一點時間適應和認知，也鼓勵他們多培養全球視野。