涉安達臣天秤倒塌被控誤殺　精進時任項目經理續准保釋 (12:46)

被告簡浩楷（35歲）案發時為承建商的獲授權簽署人，簡被控於2022年9月7日在秀茂坪安達臣道9號至11號石礦場發展計劃R2-2地盤內非法殺死許文明、潘浩鈺及徐學培。簡另面對屋宇署票控「進行工程方式導致有人受傷/財產損毀」罪。

控方庭上表示簡所涉的誤殺案事件嚴重，較早時已索取法律意見，申請押後案件進行交付程序到高院，獲總裁判官蘇惠德批准。控方就簡的傳票案申請押後以候誤殺案完結，蘇官稱「（押後）9個月都未知得唔得」，暫定明年4月25日再訊。

屋宇署另票控3人及4間公司共8項「進行工程方式導致有人受傷/財產損毁」罪，被告為承建商技術人員林榮燊、與工程有關的王偉堅、獲委任人黃志成、精進建築有限公司、永茂機械（香港）有限公司、東泰工程有限公司、新科試驗有限公司。暫委裁判官康嘉灝同樣應控方要求，押後案件至明年4月25日提訊。

至於勞工處票控4人及7間公司「故意於工作時可能危及他人」等67罪，被告為被指是受僱於建築工程的人或合資格檢驗員的郭俊聰、黎浩賢、周漢裕、潘志財，精進建築、永茂機械、東泰工程、新科試驗、忠誠公證行有限公司、邵賢偉建築工程師有限公司、王董建築師事務有限公司。

控方表示會進一步披露不作依賴的文件，遂申請押後案件。代表郭俊聰的辯方大狀反對，指案件簡單，望盡快審訊；又稱該些文件「感覺」與郭無關，蘇官謂「你都要睇」、「唔好感覺」。控方交代，手上已有逾10個文件箱，會持續提供文件予辯方，預料下次可答辯及合併案件。庭上透露，郭俊聰擬不認罪。蘇官終押後案件至11月19日再處理。