中大換校徽斥資400萬　校董會稱管理層誤判　段崇智對事件負整體責任 (19:21)

至於段崇智年初已辭職，被問到如何對事件負責，查逸超指，段崇智要負責任及是否辭職是兩件事，透露段於2022年10月25日的會議上，已提出會對事件負責，比起他公布辭任更早。查又說，整個更改校徽項目中，不同管理層人員按其角色有不同責任，惟問責方法屬大學人事管理問題，不便透露太多，但強調校董會一定會作跟進。

查逸超又表示，校董會決定恢復使用原本校徽後，已責成大學管理層盡快向校董會報告事件經過、授權及程序等，但最終校董會要透過聘請外部獨立顧問，經過6個月工作才可了解到整件事情。他稱，事件發生到現時已經過19個月，認為中大管理層未有充分配合檢討，屬不能接受。

查逸超亦透露，更換校徽項目花費400萬元，其中以外聘形象顧問費用佔最多。他表示，校董會會汲取經驗，採取適當措施去提升大學管治，盡量避免同樣事件重現，稱大學良好管治要基建要好的管治架構，大學管理層要清楚其責任，讓雙方可以履行各自的責任，強調並非要「管得細」，而是要「管得恰當」。

段崇智今未有出席會議，翻查資料，中大昨發出新聞稿，稱段將於昨日至7月30日期間，率領中大高層代表團前赴昆明訪問。查逸超說，校董會約7月初已就今日會議作通知，他本人亦曾聯絡段崇智，勸他出席會議，提議他更改出差日子等，但最終段亦無參與會議。