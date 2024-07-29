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安全智慧工地系統標籤計劃批110個標籤 發展局冀4S變本港工地標準 (19:01)

為提升工業安全，發展局今年5月聯同建造業議會推出「安全智慧工地系統標籤計劃」，今日舉行就計劃舉行頒牌儀式，批出首批110個標籤。發展局常任秘書長（工程）劉俊傑指，冀把4S變成本港工地的標準配備，以「零意外」為目標，保障工友安全。

發展局早前指，相關計劃已獲逾350個工地申請，首批獲發的標籤將擺放於地盤外圍當眼處，而未獲發標籤的工地則會由政府部門加強日常巡查。

「安全智慧工地系統」（Smart Site Safety System, 簡稱4S）由3部份組成，包括智能安全裝置、中央管理系統及網絡。記者隨導賞團參觀兩個分別位於元朗及九龍站應用 4S 的工地。其中由渠務署批出的元朗防洪壩及明渠改善計劃使用中央管理系統（CMP)，可實時定位工人位置、收集其身體狀況數據，及有否作出違規行為等資訊。

另外，屬新鴻基地產建築部附屬公司的怡輝建築有限公司亦於現場示範「移動機械360監測系統」，系統透過安裝在的移動裝載機（俗稱「貓仔」）上的鏡頭與感應器偵測是否有人進入「盲區」，亦配備紅線投射及警報等警示，當有人進入盲區範圍，裝載機會停止運作。

當局早前表示，初期預計約500個工地參與，將於年底完成所有批核。

相關字詞﹕發展局

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