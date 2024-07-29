休班男警涉無牌及醉駕父車　兩父子被增控共24罪　准保釋候訊 (17:29)

被告依次為現已停職的警員姜淇傑（26歲）及其父親姜知勇（58歲）。經新增控罪後，首被告被控1項危險駕駛罪、6項駕駛時沒有駕駛執照、6項沒有第三者保險而使用汽車，以及1項在血液中的酒精濃度超過訂明限制下駕駛汽車。次被告被控5項允許沒有駕駛執照的人駕駛汽車，以及5項允許他人使用沒有第三者風險投保的汽車。

原本10項控罪指，首被告於2023年12月25日在新界介乎長青公路及青朗公路支路危險駕駛私家車，當時沒有駕駛執照及第三者風險保險單，血液中的酒精比例是100毫升血液有65至115毫克酒精，超過50毫升酒精的訂明限度；次被告同日允許首被告在道路上駕駛該車，而且沒有第三者風險投保。首被告另被控於同年10月24日，在道路上駕駛私家車，當時沒有駕駛執照及第三者風險保險單；次被告被控同日允許首被告駕駛該車，而且沒有第三者風險投保。

新增14項控罪指，首被告於同年11月10日及22日，12月11日及20日在香港無牌駕駛私家車及沒有第三者風險保險單，而次被告在同年11月10日及22日，12月11日允許首被告駕駛該車，並沒有第三者風險投保。