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肺病六旬漢等上病房亡　官裁死於自然　促醫管局設系統追蹤病人位置 (16:38)

患肺病的六旬漢3年前到廣華醫院覆診，因咳血而需住院觀察，其後在急症室等候上病房期間死亡。死因裁判官林希維今（29日）裁定事主「死於自然」，死因為慢性阻塞性肺病急性惡化，並向醫管局提出兩項建議，包括加快設立系統追蹤病人位置，而在系統確立前，醫護及工友須有系統地尋找病人，最後又籲公眾在掛號後「要留喺到乖乖哋等」，有事離開時告知醫護，理順醫院程序。家屬離開法院時未有就裁決作回應。

林官綜合庭上證供，事主黎若忠（終年63歲）在2021年2月26日因咳血及氣促被醫生建議入院，接受分流及初步診治後，在急症室大堂等候上病房。護士及後曾3度呼叫事主的名字卻無人回應，事主約於翌日凌晨5時昏迷不醒，後被證實死亡。

法醫判斷，事主死因為慢性支氣管炎、肺氣腫、矽肺病帶廣泛嚴重纖維化，而慢性支氣管炎是慢性阻塞性肺病的病徵。專家證人則指，矽肺病帶廣泛嚴重纖維化不會出現急性惡化，故認為事主死於慢性阻塞性肺病。林官認為，專家證人考慮了解剖報告及臨牀表徵，其說法較全面，遂接納並裁定事主死於自然。

研訊期間，有證人提及醫院正準備設立追蹤系統，如提供有追蹤功能的手帶予有需要的病人。有見及此，林官建議加快研究並盡快推行，善用科技；而他早前提及「取餐器」似的提示器，醫管局則可考慮會否推行，因病牀會放在不同位置，認為「取餐器」或有可取之處。

林官續指，據庭上觀看閉路電視片段所見，第二及三次醫護「嗌咪」後10分鐘內，均無人接觸事主，另工友則指平日「靠默契」尋人。林官認為「人揾人」的方式不夠全面，工友亦未必會長時間留在急症室，醫管局需在追蹤系統確立前，確保醫護及工友有系統地尋找病人。林官最後向家屬致以慰問，又同意醫管局代表早前陳辭所指，「今次事件係唔應該發生」，雖然研訊未必能減低傷痛，但相信能令家屬更清楚來龍去脈。

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