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慈雲山失聯女子疑遭扼斃　自編自導男友涉謀殺被捕 (17:54)

【17:54更新】慈雲山揭發謀殺案。一名男子報稱與女友失聯數天，女友家人上周六（27日）登門發現她在毓華里11號華基大樓寓所倒斃。警方到場發現該女子有多處可疑傷痕，經調查後，翌日以涉嫌謀殺拘捕男友。初步調查相信，兩人於上周二因感情問題爭執，男子用手扼女友頸部數分鐘至窒息，並以女友手機向上司請假，自編自導訛稱失聯，企圖掩飾事件。

黃大仙警區刑事部總督察鄒振邦表示，46歲姓吳女死者與43歲姓溫男被捕人相識約10年，近1年發展成情侶關係，兩人亦為同事。警方前晚（27日）6時許接獲吳的家人報案，指她倒斃單位睡牀上。警方發現吳的左眼、鎖骨有明顯瘀傷，臉上亦出現可疑血點，她的貴重財物沒有損失，惟手機不知所終。警方認為案件有可疑，案件交由黃大仙重案組跟進。

鄒振邦表示，翻查閉路電視片段及經深入調查，發現死者男友說法有可疑，遂於昨日（28日）以涉嫌謀殺拘捕該名男子，他已被扣留調查。據初步調查，兩人上周二一起返到上址單位，懷疑因感情問題發生爭執，其間被捕人以雙手扼死者頸部數分鐘，對方當時失去呼吸。被捕人其後取走對方手機，並利用死者社交帳戶身分向上司請假，以作掩飾，並將手機棄置在北角碼頭對出海面，警方今早尋獲涉案手機。

鄒振邦指，被捕人向死者同事訛稱與她失聯多天，經通知後，死者家人前日到訪上址揭發時件。法醫今日進行解剖，初步相信窒息為死亡原因。警方表示，案件不排除涉及第三者，兩人案發前關係正常。

相關字詞﹕謀殺 慈雲山 華基大樓

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