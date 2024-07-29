油麻地謀殺案5人被捕　警指或涉「撬牆腳」引糾紛料與黑社會活動無關 (12:05)

死者為一名本地男子，終年33歲，報稱無業。程知仁指，案件發生於昨日（28日）凌晨約2時20分在庇利金街61號至63號門外，而在昨早約6時，警方接報指有一名男子倒臥庇利金街61號至63號門外，其後該名男子被送往伊利沙伯醫院救治，直至早上7時20分，他證實死亡。據初步檢查，死者腦位置最少有兩處2厘米至4厘米的裂痕，由於案件有可疑，於是轉交警方調查，油尖旺警區重案組接手調查。

根據初步調查，死者為庇利金街一個非法賭檔的主持人，與案中一男兩女被捕人為朋友關係，死者與該名男被捕人過往有積怨，懷疑死者「撬牆腳」，搶去被捕男子的女友。昨日凌晨2時，有一男一女到非法賭檔找死者，其後連同死者一行三人落樓到案發現場，涉案男子突然從後用一個錘仔打死者後腦10多下，便逃離現場，死者當時仍然清醒，並返回非法賭檔，他直至昨早6時許感到不適，死者友人就把他送往醫院。

經警方深入調查及情報分析，昨午約12時50分在油麻地區拘捕一名32歲本地女子，報稱無業，相信她當時與死者一同落樓。至昨晚約9時50分，警方在何文田區再拘捕兩男兩女，包括施襲男子，警方有理由相信其餘3名人士案發後得知施襲男犯案，協助他逃離警方追捕，而且施襲男案發後曾到何文田一所公寓，懷疑3人在知情下窩藏男子，涉及協助罪犯。警方暫未尋獲涉案錘仔，相信施襲者在襲擊死者後，隨即棄置於庇利金街附近垃圾桶。死者死因有待法醫解剖確定。

程知仁表示，調查方向包括一同落樓女子與施襲者有否關係、是否預謀襲擊，亦會翻查閉路電視，以及調查死者被襲後返回賭檔約3小時期間的情况。