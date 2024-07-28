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警「犂庭掃穴」拘35人　揭非洲裔女子易容盜醉客財物 (16:27)

警方上周四（25日）起，一連三日展開代號「犂庭掃穴」的反三合會行動，突擊搜查多個處所，包括遊戲機中心、酒吧、住宅及商廈，共拘捕21男14女，年齡介乎25至67歲，他們涉嫌「管理非法賭博場所」、「在非法賭博場所內賭博」、「管理賣淫場所」、「刑事恐嚇」、「在公眾地方打鬥」、「盜竊」及「違反入逗留條件」等罪。所有被捕人現獲准保釋候查。

灣仔警區反三合會行動組第一隊督察林高進表示，區內有一個由三合會犯罪團伙所操控的處所，打住持牌遊戲機中心的幌子，提供俗稱「釣魚機」的賭博遊戲吸引市民賭博。調查發現，於賭博場所內的職員會先為賭客以現金兌換積分，再將賭客贏得的積分兌換成現金，並從中抽取佣金。警方突擊搜查處所，拘捕15男3女，4人涉管理非法賭博場所，另外14人懷疑為賭客。行動中，警方檢獲4部用作賭博的釣魚機，以及懷疑6萬元疑為佣金的犯罪得益。

另外，第二隊督察李家豪表示，灣仔酒吧區內亦發生多宗盜竊案件，報案人稱消遣期間遭不同國籍女子搭訕，及後發現自己貴重財物不翼而飛或者提款卡被盜用。警方經過深入調查及分析大量閉路電視片段後，鎖定疑犯身分，拘捕8名不同國籍女子。調查顯示，不法分子趁事主受酒精影響時進行搭訕，誘使他們使用其銀行提款卡，並偷窺其密碼，趁機偷取其貴重財物及其銀行卡進行多次提款。行動中，警方偵破3宗同類案件，損失總金額涉約37萬港元。據悉，疑犯博取遊客被盜去財物不會即時報案的心態，以外籍人士作下手對象。8名疑犯曾戴假髮犯案，以增加警方調查難度。

相關字詞﹕管理非法賭博場所 管理賣淫場所 刑事恐嚇 在公眾地方打鬥 盜竊 灣仔

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