 ​​
明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

油麻地謀殺案　男死者疑「撬牆腳」遭襲擊　施襲在逃男子落網 (23:45)

【23:45更新】油麻地今晨（28日）發生命案。一名男子，疑被指「撬牆腳」與他人發生爭吵，其後在庇利金街路邊遭硬物襲擊。傷者自行返回唐樓單位，約3小時後傷勢惡化昏迷，由兩男子抬到地下，救護車送院搶救不治。警調查後列謀殺。消息指，死者有黑社會背景，為非法釣魚機賭檔「睇場」，與施襲男子互相認識。警方至晚上先後拘捕5男女，包括以硬物襲擊死者的男子。

遇襲受傷的33歲男子姓彭，頭部及身體多處受傷，他於救護員接報到場時已陷昏迷，送院搶救後證實傷重不治。據了解，彭有黑社會和勝和背景，為非法釣魚機賭檔「睇場」，與施襲後逃去的男子為同門，互相認識。至晚上，約50人在庇利金街現場拜祭，有人燒冥鏹及撒溪錢，其後有警員到場，眾人陸續離開。

據悉，今凌晨2時許，彭與一名女子步出唐樓時，尾隨的白衫男子以硬物襲擊彭頭部，兩人由行人路糾纏至行車線，彭受傷坐在地上，白衫男子先後向他襲擊約10次，其後沿庇利金街往寶齡街離開。受傷的彭坐在行車線，途經車輛慢駛及輕微繞道，與其同行女子亦上前查看傷勢，彭其後自行返回唐樓。約3小時後，彭的傷勢惡化，並陷入昏迷，兩男子將他抬到地下位置，另亦有兩女子在旁先後為其進行急救，及後有救護車到場。

警方今晨6時許接報，一名男子於庇利金街63號唐樓的出入口昏迷，救護車送院證實不治。因其頭部及身體有多處可疑傷勢，警方隨即封鎖現場及唐樓，翻查附近閉路電視，並以帳篷遮蓋唐樓出入口及路邊保留證物。初步相信事主曾在唐三樓單位出入，警方遂破門入屋。唐樓出入口及涉事單位均裝有閉路電視，大門貼有簡體字寫上「已關門」紙張。據悉，單位為釣魚機賭檔，並檢獲毒品吸食工具。警方其後在單位檢走5部釣魚機及一批證物。消息稱，警方今晚先後拘捕5男女，包括硬物襲擊死者的40歲姓巫男子及涉三角關係的女子。案件由油尖警區重案組跟進。

上 / 下一篇新聞