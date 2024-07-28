油麻地謀殺案　男死者疑「撬牆腳」遭襲擊　施襲在逃男子落網 (23:45)

遇襲受傷的33歲男子姓彭，頭部及身體多處受傷，他於救護員接報到場時已陷昏迷，送院搶救後證實傷重不治。據了解，彭有黑社會和勝和背景，為非法釣魚機賭檔「睇場」，與施襲後逃去的男子為同門，互相認識。至晚上，約50人在庇利金街現場拜祭，有人燒冥鏹及撒溪錢，其後有警員到場，眾人陸續離開。

據悉，今凌晨2時許，彭與一名女子步出唐樓時，尾隨的白衫男子以硬物襲擊彭頭部，兩人由行人路糾纏至行車線，彭受傷坐在地上，白衫男子先後向他襲擊約10次，其後沿庇利金街往寶齡街離開。受傷的彭坐在行車線，途經車輛慢駛及輕微繞道，與其同行女子亦上前查看傷勢，彭其後自行返回唐樓。約3小時後，彭的傷勢惡化，並陷入昏迷，兩男子將他抬到地下位置，另亦有兩女子在旁先後為其進行急救，及後有救護車到場。

警方今晨6時許接報，一名男子於庇利金街63號唐樓的出入口昏迷，救護車送院證實不治。因其頭部及身體有多處可疑傷勢，警方隨即封鎖現場及唐樓，翻查附近閉路電視，並以帳篷遮蓋唐樓出入口及路邊保留證物。初步相信事主曾在唐三樓單位出入，警方遂破門入屋。唐樓出入口及涉事單位均裝有閉路電視，大門貼有簡體字寫上「已關門」紙張。據悉，單位為釣魚機賭檔，並檢獲毒品吸食工具。警方其後在單位檢走5部釣魚機及一批證物。消息稱，警方今晚先後拘捕5男女，包括硬物襲擊死者的40歲姓巫男子及涉三角關係的女子。案件由油尖警區重案組跟進。