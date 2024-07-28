何永賢：簡約公屋作「救生艇」救劣質劏房居民　再研究如何解決劏房 (13:52)

對於「解決劏房問題」工作組將在8月提交報告，何永賢今日在新城《民生無小事》表示，會先處理簡約公屋，讓市民在政府取締劣質劏房時有選擇，避免流離失所，並指要推動傳統公屋和簡約公屋兩個「火車頭」後，才有空間檢視劏房。她指，得悉有團體提出登記制，針對仍然未有改善的劏房業主，當局正考慮會否制定法律框架。她重申，有關取締政策推出後，劏房住戶毋須擔心會劏房會即時被取締，當局將會按步就班處理。

另外，位於元朗攸壆路和牛頭角彩興路的首批簡約公屋暫已接獲逾萬份申請。何永賢盼過渡房屋或簡約公屋住戶輪候兩至三年後可獲派傳統公屋，而部分簡約公屋或過渡房屋用地暫未到長遠規劃的時間，希望可延長簡約公屋或過渡房屋的項目，例如彩興路用地將來會發展成水庫，惟現在未有需要，故可「留耐啲」。

被問到過渡房屋及簡約公屋會否「爭生意」，何永賢指過渡房屋由上屆政府提出，分甲類和乙類，前者為輪候公屋3年以上人士可申請，後者為輪候時間不足3年人士，今屆政府則加大力度演變出簡約公屋，與甲類一樣聚焦輪候公屋3年以上人士，逐漸將甲類過渡房屋人士由簡約公屋照顧，以擴大乙類過渡房屋申請，產生互補效應。