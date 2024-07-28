用「練功券」偽鈔騙1100萬　警調查拘４人包括14歲學生 (11:57)

警方商業罪案調查科訛騙組總督察羅婉珊表示，犯罪集團假扮加密貨幣找換店的負責人於社交平台發帖，稱可用高於市場價向投資者購買加密貨幣。當事主表示有興趣，集團會叫他們到虛假加密貨幣找換店進行交易。店員會展示大量「鈔票」以賺取信任，並叫他們將加密貨幣轉到相關銀包，其後即時轉走，再以不同原因延遲付款，甚至以「練功券」進行交易，惟不准對方即時拆開。

羅婉珊指，該疊「練功券」底、面會以1000元真鈔作掩飾，惟中間全數為偽鈔。去年10月至本月共有12名事主墮入騙案，總損失約1100萬元。警方經深入調查，突擊搜查多個地址，包括主腦及骨幹成員住所，拘捕4名男子，檢取5000張面價為1000元的偽鈔。

高級督察麥偉光補充，警方前日發現集團成員在旺角迷你倉提取偽鈔，之後帶到附近一個虛擬資產交易場進行交易，警方即時展開執法。麥偉光指連同之前案件，團伙已有14人落網，年齡介乎14歲至42歲。調查發現，團伙有明顯分工，兩名主腦主要負責安排偽鈔、尋找地方偽裝成交易所，並在網上接觸事主；另外兩名骨幹會到「交易所」進行簡單裝潢及貼招牌，負責將偽鈔送到現場。其他人則偽裝成交易所職員，與事主進行交易。