陳茂波：貨物出口及整體投資增加　本港整體經濟保持增長 (11:27)

陳茂波今日（28日）在網誌表示，隨着外部需求持續向好，同時受惠於國家整體出口增長較快，貨物出口表現維持強勁，本港商品出口貨值已連續三個月錄得雙位數的按年增長，第二季合計按年上升12.5%；投資方面，雖然利率持續高企，仍一定程度遏抑當前市場和投資氣氛，但整體投資開支仍然保持增長，相信未來勢頭有機會持續。

他指，下半年利率有望開始下調，有利投資和資產市場的表現，預料隨著更多引進的企業和人才相繼來港開展工作，加上國家多項的惠港政策陸續落實執行，本港整體的發展氛圍正面並將更為活躍，可望對不同的經濟環節發揮支持作用。

陳茂波又提及早前訪京，與會者聚焦談及《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》，他認為本港面對內外環境變化時應求變，先要懂變，需要把握好國家未來政策發展的方向，理解箇中思路，確保香港能乘國家發展之勢，發揮自身特點和所長，讓本港經濟在加速推進高質量發展的同時，為不同產業增值賦能。