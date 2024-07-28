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觀塘線太子至何文田站列車暫停　太子站繁忙　有乘客未知安排認為宣傳不足 (10:38)

港鐵觀塘線太子站至何文田站今日（28日）暫停列車服務，以更換該線油麻地站的隧道電纜吊架，港鐵預計明早完成工程。太子站是荃灣線和觀塘線的唯一轉車站，本報記者所見，太子站人流較以往繁忙。有市民認為港鐵對暫停列車服務以及車站安排宣傳不足。

太子站今早不時有廣播提醒乘客列車的臨時安排，其中2號月台每逢有列車到站，均有大量乘客上落車，惟人流消散速度快。港鐵表示，荃灣線的乘客可留意站內「紅色」指示，乘觀塘線的乘客則留意「綠色」指示，以便前往相應的月台。

市民王先生表示，不知道港鐵的列車服務調整，起初以為是「突發事故」安排，後來始得知是早已安排的服務調整，他認為港鐵對安排宣傳不夠，又指「唔係個個都有睇新聞」，除了在新聞渠道發放外，他建議港鐵應發送訊息提醒市民。

因應列車服務調整，太子站內現正實行人流管制措施，包括所有觀塘線的乘客須使用2號月台上落車，讓乘客可以直接走到對面月台轉乘荃灣線往荃灣方向；轉乘荃灣線往油尖旺方向的乘客則需要走到下一層的4號月台上車。站內有大量港鐵職員在不同的出入口指示乘客。

港鐵表示，乘客可改用其他替代路線前往受影響港鐵站，或利用東鐵線、東涌線及將軍澳線過海。同時亦會安排九巴提供8號及30X號免費巴士服務，供市民前往油麻地、何文田或黃埔區。

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