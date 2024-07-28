港鐵隧道更新工程　觀塘綫來往太子至何文田站列車服務全日暫停 (10:10)

港鐵指，凌晨觀塘綫收車後，工程人員隨即展開工程，包括為相關隧道路段隔離電源及安排保護措施，由工程車運送物料到施工位置，再搭建多組金屬棚架，將以分段形式更換油麻地站附近交叉渡綫隧道頂用作懸掛電纜的大型金屬吊架。更換吊架期間，工程人員需移除及重置部分電纜及架空天綫。

港鐵提醒市民，所有車站及其他鐵路綫照常服務，乘客仍可乘搭鐵路，穿梭各綫前往所有港鐵站，包括使用荃灣綫前往旺角及油麻地站，以及乘搭屯馬綫前往何文田站。港鐵表示，工程期間，太子站及相關車站已增加特別標示及指示牌，港鐵人員亦會在場協助乘客，其中太子站會實施人流管理措施，所有觀塘綫的乘客均使用 2 號月台上落車，乘荃灣綫的乘客需留意「紅色」指示，乘觀塘綫的乘客則留意「綠色」指示，以便前往相應的月台。除了太子站，其他受影響車站的相關月台亦會暫時關閉，請乘客留意站內指示。

港鐵表示，太子站是荃灣綫和觀塘綫的唯一轉車站，預計太子站會非常繁忙，再次呼籲乘客提早規劃行程，盡量使用太子站以外的其他轉車站及替代鐵路綫，包括乘搭東鐵綫、東涌綫及將軍澳綫過海。港鐵會密切留意實際情況，適時調整列車服務以配合車站運作及乘客出行需要。