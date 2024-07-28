巴黎奧運｜江旻憓首奪奧運金牌　李家超：實至名歸　為港締造歷史 (09:44)

李家超指，和很多市民一樣，一直為江旻憓打氣，形容她在比賽中發揮超卓水準，劍法凌厲，盡展堅毅鬥志，奪得金牌是實至名歸，令人振奮。他表示，江旻憓再次為香港劍擊運動締造歷史，也證明了香港運動員的實力非凡，讓全港市民引以自豪，祝願中國香港代表團在其他項目再創佳績，各位運動員盡展所長，為港爭光。

楊潤雄指，江旻憓在比賽過程有高水平表現，戰術凌厲，取得勝利為香港市民達成願望，為她優秀的表現、大將的風範感到非常欣慰，相信全港市民也能分享這份喜悅。

行會非官守議員召集人葉劉淑儀形容，江旻憓多年來堅持不懈，努力克服傷患，提升水平，多次揚威國際賽事並登上世界第一，認為她在今屆奧運會比賽中表現出色，發揮出眾技術，勇奪金牌，再次為香港劍擊運動寫下光輝一頁，全港巿民均為她的成績感到驕傲。

新聞稿指，行會成員全力支持政府繼續加強對精英運動員的支援和吸引國際體育盛事在香港舉行，循普及化、精英化、盛事化、專業化和產業化五大方向推動本港體育發展。在現場觀戰的法國總統馬卡龍則在社交網站發文祝賀金牌得主，他形容比賽場地大皇宮是標誌性的場館。