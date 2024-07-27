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民建聯關注新界北接收流浪或遺棄狗隻近日急增 倡專用安置屋邨准動物「上樓」 (14:47)

民建聯今（27日）聯同動物組織開記者會，關注新發展區動物棄養問題。動物救護組織「毛守救援」創辦人陸家捷表示，表示每日平均接8至10宗求助，近半年有關收地棄養數字大增，一個禮拜大約有3至4宗相關個案。

狗場「傻媽流浪貓狗之家」創辦人Annie指，單計6月已接收「天文數字」35隻流浪狗，約九成半皆是受收地影響。Annie指狗場受政府規限，只能接收150隻動物，現在已有143隻狗，擔心狗場承載能力。

民建聯北區區議員劉鎮海稱是多年動物義工，指上任區議員後為獲安排上樓的新發展區居民寫了14份伴侶犬申請信，申請酌情容許在公屋養狗，但他估計成功率不高。他指規定限制犬隻不能超過兩隻及超過20公斤，但不少新發展區唐狗皆超過體重限制，令居民被迫棄養。劉認為「定得太死」，但明白放寬與否要考慮對周遭居民影響。

民建聯立法會議員劉國勳表示，今年古洞北粉嶺北餘下階段，以及洪水橋厦村的修地工作都會展開，新田科技城亦預計最快年底進行收地，指除了居民需要安置，動物亦是持份者，認為政府現階段對流浪動物的支援未夠，劉建議新發展區的專用安置屋邨寬鬆允許動物「上樓」，並透過政府主導或認可機構營運並建立配對平台，在新發展區設立長期動物收容中心。

相關字詞﹕民建聯；動物權益

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