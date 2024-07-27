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2024年7月27日星期六
筲箕灣路面現泥水 警調查源頭
(10:39)
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今早9時22分，警方接報筲箕灣宏華街發生水浸。現場所見大部分積水已退去，宏華街及筲箕灣東大街位置有少量泥水，工人正在場清理，事件並無影響交通。現場未見路面損毀，警方正調查黃泥水源頭。
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