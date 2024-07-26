港澳警搗「疊碼仔」集團拘9人　涉賭場放債　陪賭抽佣押債仔回港逼還錢 (20:44)

警方有組織罪案及三合會調查科高級督察蕭卓賢指，香港警方昨聯同澳門司法警察局博彩罪案調查處採取「滅魔」聯合執法行動，打擊一個活躍於港澳兩地且有三合會背景的非法放債及收債集團。截止今日，兩地警方共拘捕了9人，包括6男3女，年齡21至64歲，包括7名香港人、一名澳門人及一名內地人。9名被捕人涉嫌與在香港發生的勒索、串謀勒索、非法禁錮及洗黑錢罪行有關，亦涉及在澳門的為賭博的高利貸及勒索等一系列有組織犯罪行為。9人分別為澳門賭場放債人、香港主腦、香港非法收債行動組、涉收取還款的銀行戶口持有人以及涉打出滋擾電話的電話號碼登記人。大部分人目前仍被扣留調查，不排除有更多人被拘捕，相信行動已瓦解該集團。

蕭卓賢指，2023年尾開始，有香港人在澳門賭場賭博期間被俗稱「疊碼仔」的人搭訕，稱可提供貸款，並需提供個人資料及簽署借貸文件。其後，「疊碼仔」會陪事主賭博，並從中抽取派彩的約15%作佣金。當事主輸光所有賭本，便會被「疊碼仔」集團成員陪同返酒店，以及押解返港。過程中，會有澳門集團成員暗中監視事主有否報警及逃脱。當事主返港後，香港集團亦會派員到口岸接觸事主，並將事主押解返住所。集團會要求事主提供一筆數萬元的保證金，否則便會一直跟隨對方。

另外，事主會被要求還更多錢，案件中所有事主借貸共約200萬元，但被要求還款共約400萬元，蕭卓賢形容是「敲詐」，行為惡劣。其中借款最多的一名事主借貸約50萬元。調查顯示，集團會要求事主在一定時間內還清債務，否則便會威脅作出滋擾行為，部份事主沒有向警方及司警報案。