大坑西邨兩違約戶被收樓 平民屋宇：尚餘16宗個案拒交非法霸佔單位 (20:13)

據了解，「黑戶」共兩名成員，進行住戶回遷資格審核時被發現他們多年前以市價租金向原戶主租住該單位。原戶主轉租單位嚴重違反租約規定，估計從中已獲取六位數利潤。兩名違約佔用人經多次勸告後採取不合作態度，拒絕交回單位。

至於長期空置單位原戶主早年已逝世，其家庭成員亦非在單位居住，但拒交單位。據屋邨管理處巡查發現，該單位多個月來均為空置，並無住客進出及水電應用記錄。

平民屋宇公布大坑西新邨重建住戶回遷方案後，已收回約1,583個住宅單位，佔全邨1,603個住宅單位99%，並已按退租協議為接受回遷安排住戶發放相關特惠津貼。現時大坑西新邨餘下20個單位尚未交回，有4個住戶短期內交回，包括3戶將入住體恤安置公屋或過渡房屋，以及1個屬於已達成和解協議。

至於其餘16宗個案屬拒絕交回的非法霸佔單位，其中3個已獲體恤安置公屋、1個已獲過渡房屋、2個「黑戶」、2個懷疑空置但仍拒絕交回單位。

平民屋宇自去年12月初啟動法律程序收回單位後，已先後多次主動派出職員及駐邨社工，向仍未接受回遷安排及於租約終止後未有交回單位住戶進行訪談及發信提醒，當中大部分住戶最終已接受平民屋宇安排。

為讓重建工程能按計劃展開，讓約800個選擇回遷的住戶可以如期於重建完成後搬回大坑西新邨居住，以及提供2,000個「港人首次置業」單位，平民屋宇7月中啟動樓宇拆卸前期工作，而相關土地契約的修訂申請亦已按既定重建計劃時序與部分工程同步進行，迄今進展良好。