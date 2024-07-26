安全智慧工地系統標籤計劃收逾350個工地申請 發展局：首批逾百個短期批出 (18:59)

發展局今日在FACEBOOK專頁發文，指屋宇署今年7月1日起推出強制措施，在首次批准私人發展項目上蓋結構圖則或批准經重大修訂的上蓋結構圖則時，會根據《建築物條例》就相關建築工程施加條件，凡預算建築成本超過3,000萬元並涉及使用流動機械及塔式起重機的建築工程，註冊承建商須採用相關「安全智慧工地」警報設施，以提供合格監督。

此外，「安全智慧工地系統標籤計劃」鼓勵工地安裝並妥善應用系統，向那些已核實妥善應用系統的工地發出標籤，以作識別和利便監察，首批逾100個標籤將於短期內發出。

發展局表示，透過「建造業創新及科技基金」資助私人發展項目採用系統，並透過建造業議會提供相關系統裝備最新資訊及支援，包括為多種不同類型和規模的私人發展項目（包括樓宇建設、地基工程等）推出系統產品組合推介。每宗申請最高可獲750萬元資助； 資助範圍擴展至應用系統各個環節的相關額外費用，包括因使用系統需提升的網絡容量、額外增聘人員作維護、技術支援、採購支援等。