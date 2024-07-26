詐騙集團盜個人資料扮財務中介要求「還款」　警拘32人騙款共涉34萬 (18:42)

警方發現有詐騙集團以不法手段取得曾經透過中介向財務公司借錢的市民個人資料，再催促他們還錢到指定戶口，從而詐騙共34萬元，41名事主中，其中一人損失30萬元。警方調查後，日前拘捕32人，包括集團主腦，相信已經瓦解該詐騙集團。
元朗警區刑事部署理警司袁皓霆指，涉事詐騙集團首先以不法手段獲取借貸人的個人資料，再以電話或通訊軟件催促他們還錢，或謊稱他們尚未還清貸款，要求借貸人將款項轉去一些不屬於財務公司的傀儡銀行戶口。由於騙徒能於對話中講出借貸人的個人資料及還款細節，事主信以爲真，按指示匯款，結果蒙受損失。
元朗警區過去兩星期採取行動，以「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」罪名拘捕32人，包括11男21女，年齡介乎19歲至63歲。被捕人包括1名主腦、4名骨幹，還有財務中介職員及6名傀儡戶口持有人。被捕人涉嫌與41宗相關騙案有關，涉及34萬元騙款。警方相信今次行動已經瓦解一個詐騙及洗黑錢集團。
元朗警區科技及財富罪案組督察何安生表示，調查發現涉案集團分工仔細，亦會同時收購大量傀儡戶口，當事主將錢存入傀儡戶口後，集團會派成員到自動櫃員機提款，再轉入其他傀儡戶口，以清洗犯罪得益。行動中，警方檢獲手提電話、銀行卡、點鈔機、屬於事主的貸款申請表、以及一些懷疑屬於騙款的現金。
何安生呼籲財務公司或中介妥善管理客戶資料，做好保安；市民亦不要輕信匿名電話，如曾借貸，應向相關財務機構查詢。如有懷疑，可致電防騙熱線18222或透過「防騙視伏器」查證。