詐騙集團盜個人資料扮財務中介要求「還款」　警拘32人騙款共涉34萬 (18:42)

元朗警區刑事部署理警司袁皓霆指，涉事詐騙集團首先以不法手段獲取借貸人的個人資料，再以電話或通訊軟件催促他們還錢，或謊稱他們尚未還清貸款，要求借貸人將款項轉去一些不屬於財務公司的傀儡銀行戶口。由於騙徒能於對話中講出借貸人的個人資料及還款細節，事主信以爲真，按指示匯款，結果蒙受損失。

元朗警區過去兩星期採取行動，以「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」罪名拘捕32人，包括11男21女，年齡介乎19歲至63歲。被捕人包括1名主腦、4名骨幹，還有財務中介職員及6名傀儡戶口持有人。被捕人涉嫌與41宗相關騙案有關，涉及34萬元騙款。警方相信今次行動已經瓦解一個詐騙及洗黑錢集團。

元朗警區科技及財富罪案組督察何安生表示，調查發現涉案集團分工仔細，亦會同時收購大量傀儡戶口，當事主將錢存入傀儡戶口後，集團會派成員到自動櫃員機提款，再轉入其他傀儡戶口，以清洗犯罪得益。行動中，警方檢獲手提電話、銀行卡、點鈔機、屬於事主的貸款申請表、以及一些懷疑屬於騙款的現金。

何安生呼籲財務公司或中介妥善管理客戶資料，做好保安；市民亦不要輕信匿名電話，如曾借貸，應向相關財務機構查詢。如有懷疑，可致電防騙熱線18222或透過「防騙視伏器」查證。