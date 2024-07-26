退休總督察涉反修例期間「呃OT」　同僚稱受誤導下批津貼申請 (16:48)

被告葉春榮為沙田警區前助理分區指揮官，負責行政。時任同區另一助理分區指揮官、負責行動事宜的女總督察劉德儀（音譯）作供指，警方因應反修例風波採取「踏浪者行動」包括「保衛警署」，劉提及沙田警區自2019年8月拘捕香港民族黨陳浩天後成為暴徒目標，同月涉非法集結的K小姐聲稱遭警方打中眼睛，控方提醒劉只需大致講述行動職務。

控方讀出，被告申領於2019年8月10日早晚兩段時間加班，總共近27小時。劉指，當日被告返中更、自傍晚5時當值，同晚「保衛警署」啟動至凌晨近2時結束，但劉只指示被告這段時間逾時工作近9小時，「其他時間無指示佢逾時工作」。換言之，被告騙取加班約18小時。被告又於同月12日申領10.5小時加班，但劉稱當晚保衛行動僅維時約4小時。

被告報稱同月13日連續工作約20小時，劉指沒有指示要加班逾10小時，於17日亦沒批准他加班超過10小時。同月23日，被告報稱凌晨1時許起當值至晚上11時多，當中加班時段為接近13小時。劉稱，當日網上有人號召於黃昏築成人鏈的「香港之路」活動，但她沒有啟動「保衛警署」行動，亦無指示被告加班。審訊押後至10月9日續，辯方將開始盤問劉。