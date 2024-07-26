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肺癌六旬漢等上病房時死亡　專家稱不了解事主病情者或難察覺異常 (14:48)

患肺積塵和肺癌的六旬漢因咳血需住院，後在廣華醫院急症室等候上病房期間死亡，死因研訊今（26日）續，專家證人、內科及呼吸系統專科醫生供稱，事主入院當晚11時許曾用雙手著床欄，當時情况「已經去到嚴重」，翌日凌晨2時許他再拉扯床欄和嘴巴有開合動作，有呼吸衰竭的跡象；但若不了解事主病情的醫護看到其動作，未必能察覺異常，「可能當佢發夢」。死因裁判官林希維押後至周一裁決。

事主黎若忠（終年63歲）2021年2月26日下午入廣華醫院，翌日清晨死亡；醫管局為有利害關係方。專家證人、將軍澳醫院內科顧問醫生程志強引述報告指事主因咳血和氣促入院，其後慢性阻塞性肺病急性發作，病情由輕微轉壞，導致呼吸衰竭、心臟停頓，最終搶救無效。

程指事主肺功能較弱，需每3至4小時密切監察生命表徵，惟排板沒有相關紀錄，護士發現事主時已無生命表徵，此情况再進行急救，很大機會已經延誤。程其後在林官詢問下澄清，是指發現事主過程有誤。

程建議急症室應提供可提高監察病人的措施，若病房沒有床位，急症室應定期測試病人呼吸率、心跳率、血壓等，並作紀錄。急症室的片段顯示事主26日晚上11時18分用雙手捉著病床圍欄，27日凌晨2時29分，事主頭部有輕微動作，同時看似拉扯和搖動床，2時34分嘴部開合，其後再無明顯郁動。程指事主或因氣管收窄作反射動作，以幫助自己呼吸，是呼吸衰竭的表徵。

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